Австралию засыпало снегом

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На юго-востоке Австралии бушует снежный шторм. Местами снежный покров уже достигает 60 см.

Стихия бушует в горах австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, - пишут СМИ.

Метеорологи отмечают, что такие сугробы являются аномальными для этого времени года. Официально снежный сезон начинается 7 июня.

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Спасатели помогают туристам, которые не ожидали подобного сюрприза от погоды. Спасены уже около 20 человек.

Жительница колумбийского города Барранкилья провезла своего голого мужа на крыше авто в наказание за супружескую измену. Женщина заявила, что простит мужу измену только в том случае, если он разденется донага, ляжет на крышу ее авто и позволит провезти его по городу.