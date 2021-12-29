Австралийцу запретили покидать Израиль до 9999 года

Ранее Израиль критиковали за отсутствие защиты права женщины на алименты. Фото: pixabay.com

Суд Израиля запретил австралийцу 44-летнему Ноаму Гапперту выезжать за пределы страны до 31 декабря 9999 года.

Запрет будет действовать, пока он не оплатит бывшей жене более $2,4 млн алиментов, пишет News.com.au.

"Мужчина переехал из Австралии в Израиль в 2012 году, чтобы жить рядом со своими двумя детьми от бывшей жены. Она забрала их с собой в Израиль в 2011-м. Тогда женщина обратилась в суд, который обязал Гапперта выплатить всю денежную помощь по уходу за детьми, пока им не исполнится 18 лет - $1610 в месяц", - говорится в сообщении.

Пока австралиец этого не сделает, ему до конца 9999 года запретили выезд из Израиля. Даже для отдыха или работы. Такую дату выбрали, потому что она является максимально возможной в электронной системе суда.

Гапперт с 2013 года "находится в Израиле под замком". Он утверждает, что не первый иностранец, "преследуемый израильской судебной системой". В то же время непонятно, осуществил ли австралиец хотя бы какие-то выплаты экс-жене.

Ранее Израиль критиковали за отсутствие защиты права женщины на алименты. В 2018 году Министерство финансов страны заявило, что 43% разведенных мужей отказывались платить пособие на детей бывшим женам. Те могли рассчитывать только на государственную помощь.

Верховный суд Израиля постановил, что мужчины не должны нести исключительную ответственность за содержание детей, проживающих с матерью после развода родителей. Особенно, если она имеет более высокий доход.

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