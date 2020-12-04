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воскресенье, 06 декабря 2020 08:32

Авиалитак упал на жилые дома

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6 декабря 1997 в восточной части Ленинского района Иркутска произошла авиакатастрофа. На 4-этажный жилой дом упал военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан". Погибли все, кто находился на борту - 8 членов экипажа и 15 пассажиров, а также 49 человек на земле, в том числе 14 детей.

Автор: www.gazeta.ru
  Самолет упал на жилые дома
Самолет упал на жилые дома

Выпущенный в 1985 году "Руслан" вылетел 6 декабря 1997 года с 2 самолетами на борту. Полет предусматривался через Владивосток. Метеоусловия при взлете оценили как благоприятные. Но уже через 3 с после отрыва от взлетно-посадочной полосы на высоте в 5 м , произошел срывной режим работы двигателя №3. Через 6 с на высоте 22 м останавливается двигатель №2. Через 2 с на высоте в 66 м останавливается двигателя №1.

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На одном работающем двигателе экипажу не удалось удержать многотонный самолет в воздухе. "Руслан" рухнул на дом. Хвост самолета оперся на стену 5-этажного жилого дома, крыло задело 2-этажный жилой барак.

Автор: Вікіпедія
  Спасатели разбирают обломки самолета
Спасатели разбирают обломки самолета

"В первую минуту подумали, что землетрясение. Грохот стоял жуткий, потом тишина и крики. Выскочили, в чем были, на мороз. Увидели, не поверили своим глазам. Постояли несколько минут, как загипнотизированные, вернулись домой. Оделись в зимнюю одежду и к ночи стояли на улице. Думали, может, поможем чем-то. А потом просто боялись возвращаться в дом, потому что он слишком близко к месту аварии", - вспоминает жительница Иркутска-2 Мария Леонтьева.

Начальник отдельного поста пожарной части №8 по охране Иркутского авиационного завода Игорь Уткин, в тот день находился на дежурстве в группе. Она сопровождала Ан-124 к взлету, угроз взрыва серьезно не рассматривали.

"В баках "Руслана" находилось дизельное топливо. Остатки, которые при ударе не сгорели, а попали в дом, мы почувствовали их в подъездах и квартирах. Он горел, но угрозы жизни от этого не было. Именно падение "Руслана" я видел своими глазами с площадки аэродрома авиазавода", - вспоминает Уткин.

Собственные расследования авиакатастрофы проводят гражданские и военные эксперты. В 2009 году генеральный конструктор украинского завода "Прогресс" Федор Муравченко озвучил итоги исследований и опытов предприятия. Согласно им повышенное содержание воды в керосине вызвало льдообразования и забивание топливных фильтров, и выключило двигатели. В 2014 году бывший начальник службы безопасности полетов ВВС РФ Борис Туманов сообщил, что у двигателей Д-18Т является конструктивный дефект - низкая газодинамическая устойчивость.

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Автор: pikabu.ru
  Авиакатастрофа самолета "Руслан", которая произошла 6 декабря
Авиакатастрофа самолета "Руслан", которая произошла 6 декабря

На вопрос проверяли топливо перед самым взлетом, начальник поста пожарной части Уткин не смог дать точный ответ.

"Его проверяют. Я знаю, что сразу после катастрофы в первые минуты тот топливозаправщик, который его заправлял, был опечатан. О выявленных нарушениях ничего не знаю", - вспоминает Уткин.

Запись переговоров экипажа не сохранилась - оба бортовых самописца оказались в центре пожара и были сильно повреждены. Из материалов расследования правительственной комиссии до сих пор не снят гриф секретности.

Автор: www.irk.ru
  Самолет упал на жилые дома
Самолет упал на жилые дома

6 декабря каждого года у мемориальной плиты храма Рождества Христова собираются жители поселка авиастроителей, сотрудники Иркутского авиационного завода, коллеги, друзья и родственники. Они зажигают свечи и кладут цветы на черный мрамор с именами погибших.

В аэропорту испанского города Кастельон-де-ла-Плана загорелся пассажирский Boeing 747. Лайнер сильно поврежден, однако никто не пострадал. Видео возгорания самолета опубликовали в сети. На кадрах видно, что возгорание произошло в кабине пилота. После чего в воздухе образовался столб черного дыма.

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Дата
06
декабря

Авиалитак упал на жилые дома

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