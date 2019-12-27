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пятница, 27 декабря 2019 18:29

Авиакатастрофа в Казахстане: нашли черные ящики

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Авиакатастрофа в Казахстане: нашли черные ящики
В Казахстане разбился самолет. Фото: РТ

На месте авиакатастрофы в Казахстане нашли бортовые самописцы.

"Бортовые самописцы найдены, они изымаются для расследования", - сообщил вицепремьер-министр страны Роман Скляр, передает inbusiness.kz.

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Пассажирский самолет Fokker-100 разбился при взлете.

В Казахстане в результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании Bek Air погибли 12 человек. Всего на борту находились 98 человек: 93 пассажира и пять членов экипажа.

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Дата
27
декабря

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