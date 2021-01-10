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Авиакатастрофа в Индонезии: раскрыли детали трагедии

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Авиакатастрофа в Индонезии: раскрыли детали трагедии
На борту было 40 взрослых пассажиров, 7 детей и трое младенцев, шесть членов экипажа и шесть дополнительных членов экипажа в качестве пассажиров. Фото: EPA / UPG

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего катастрофу вблизи Джакарты, аварийных сигналов не подавал. Спасатели пытаются выяснить, по какой причине.

"Нам нужно определить, почему он не передал сигнал... Австралия также не получила сигнал. Поэтому поисково-спасательное управление все еще пытается выяснить, почему аварийный радиомаяк не передают сигнал", - заявил заместитель председателя отделения по операциям и готовности поисково спасательных управления Индонезии Бамбанг Сурия Аджи.

По данным канала abc7NY, пассажирами были граждане Индонезии. Всего на борту находилось 62 пассажиров и членов экипажа. Уточняется, что на борту было 40 взрослых пассажиров, 7 детей и трое младенцев, шесть членов экипажа и шесть дополнительных членов экипажа в качестве пассажиров.

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Также стало известно, что обнаружены обломки пассажирского Boeing 737, упал. Военно-воздушные силы Индонезии подготовили два вертолета и самолет для помощи в проведении поисково-спасательной операции.

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air разбился 9 января в Индонезии. Он выполнял внутренний пассажирский рейс из Джакарты в Понтианак. Диспетчеры потеряли связь с самолетом через 4 минут после его вылета из Джакарты.

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