Авиакатастрофа на Гавайях. Среди 11 погибших - украинец

Украинец погиб в авиакатастрофе на Гавайях. Фото: UAZMI

В авиакатастрофе на Гавайях погиб украинец, гражданин США Николай Глебов.

Он был среди 11 погибших пассажиров самолета, который упал в Гондурасе 21 июня, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на сестру погибшего украинца.

Николаю было 28 лет, он родом из Донецка. В США переехал вместе с мамой и сестрой в 2005 году, когда ему было 14. После окончания школы четыре года служил в американских воздушных силах. Последние пять месяцев работал на Аляске, где занимался исследованием океана.

На Гавайи Глебов поехал в отпуск. В день, когда произошла трагедия, он должен был совершить прыжок с парашютом, и упал именно тот самолет, с которого Николай должен был прыгать. Авиакатастрофа произошла в последний день перед возвращением домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 9 человек погибли в авиакатастрофе

Семья Глебова рассматривает возможность похоронить его на Гавайях. "Учитывая то, какой Николай был человек - думаю, что он хотел бы остаться на Гавайях - в месте, где он был самым счастливым", - рассказала сестра мужа.

Напомним, 21 июня недалеко от аэродрома Диллингхем на Гавайях произошла авиакатастрофа. Двухмоторный самолет упал на северном побережье острова Оаху, после чего загорелся. Все находившиеся на борту самолета, погибли.