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Авиакатастрофа МАУ под Тегераном. Иран запугивал родственников погибших

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Авиакатастрофа МАУ под Тегераном. Иран запугивал родственников погибших
Иранские силы безопасности допрашивали или задерживали членов семей погибших. Фото: Reuters

Иранские власти запугивали и преследовали родственников жертв крушения самолета МАУ, который в прошлом году сбили Стражи исламской революции недалеко от Тегерана.

С октября 2020-го по январь 2021 года правозащитники общались с 31 родственником жертв авиакатастрофы и людьми, которые знают, как иранская власть относилась к членам семей погибших, сообщили в международной правозащитной организации Human Rights Watch.

Иранские службы безопасности прибегали к задержанию родственников жертв, допросам и запугиванию. 16 родственников погибших заявили о том, что сотрудники иранских спецслужб угрозами заставляли их не общаться с иностранными СМИ и следили за теми, кто посещал места захоронений жертв авиакатастрофы.

По информации правозащитников, в некоторых случаях иранские силы безопасности допрашивали или задерживали членов семей погибших в течение нескольких часов.

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Украинский самолет Boeing-737, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, сбили в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, среди них - 11 украинский. Все погибли.

Впоследствии Иран признал свою вину за сбивание украинского самолета с зенитно-ракетного комплекса своей противовоздушной обороны. Они назвали попадания в самолет случайным. Ответственность за сбивание самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Власти Ирана заявили, что выплатит компенсации за сбитый под Тегераном самолет МАУ в размере $150 тыс.

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