Авария на ЧАЭС: грибы в Германии до сих пор содержат радиацию

В стране находят загрязненные радиацией грибы. Фото: Reuters

Через 35 лет после аварии на Чернобыльской атомной станции дикие грибы в Германии все еще содержат радиоактивное загрязнение.

Специалисты утверждают, что грибы будут оставаться загрязненными радиацией гораздо дольше, чем другие продукты. Об этом сообщает Reuters.

Федеральное управление по делам защиты прав потребителей и безопасности пищевых продуктов (BVL) заявило, что 95% образцов грибов, собранных в основном на юге ФРГ, содержат повышенную концентрацию изотопов цезия-137 и цезия-134.

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"Ни один из протестированных грибов не превысил установленный законом предел в 600 беккерелей на килограмм", - говорится в сообщении.

В последние дни апреля в Припяти все готовились к первомайских праздников. Однако после трагедии на Чернобыльской АЭС уже 27 апреля город опустел. За десятки лет Припять разграбили мародеры.