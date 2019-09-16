Атака на саудовские нефтяные компании: США готовы к военному ответу

В ночь на 14 сентября два объекта саудовской компании Saudi Aramco подверглись атаке с использованием беспилотников. ФОТО: israelnationalnews.com

В Администрации президента США Дональда Трампа рассматривают вероятность военного ответа на атаки против саудовских нефтяных компаний.

Сообщает об этом издание The Washington Post.

К единогласному мнению о целесообразности таких мер в Пентагоне пока не пришли: некоторые сотрудники призывают сохранять сдержанность.

Как утверждает анонимный источник, по рабочей версии правительства США, нападения на нефтедобывающие объекты были осуществлены не из Йемена. Это означает, что взявшие на себя ответственность за атаки повстанцы-хусити либо вовсе не участвовали в нападениях, либо совершили их не самостоятельно.

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В ночь на 14 сентября беспилотники совершили крупнейшую за 10 лет атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Добыча нефти в стране сократилась вдвое. Из-за атаки на Саудовскую Аравию Трамп позволил открыть стратегические запасы нефти.