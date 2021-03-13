Астронавты NASA вышли в открытый космос

Гловер и Хопкинс должны провести ремонтно-монтажные работы. Фото: Reuters

Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс вышли в открытое космическое пространство с борта Международной космической станции.

Выход состоялся для проведения ремонтно-монтажных работ и продлится около 6,5 часов. Об этом сообщает NASA.

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"Астронавты должны провести новые кабели чтобы повысить эффективность работы системы охлаждения, подключить кабели электропитания к платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus и заменить кабель любительской радиостанции", - говорится в сообщении.

Это 4-й с начала года выход членов экипажа за борт МКС и 237-й в истории станции.

Частная космическая компания Nanoracks подписала соглашение с инвесторами из ОАЭ на строительство теплиц на орбите Земли. Это необходимо для выращивания съедобных растений.