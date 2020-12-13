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воскресенье, 13 декабря 2020 12:50

Ярузельский боялся введения в Польшу советских войск

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Ярузельский боялся введения в Польшу советских войск
Генерал Ярузельский во время выступления по телевидению с новостью о введении в Польше военного положения 13 декабря 1981-го / Wikipedia

13 декабря 1981-го глава правительства социалистической Польши, генерал Войцех Ярузельский, ввел в стране военное положение. Оно продолжалось до середины 1983-го. За этот период погибло 115 оппозиционеров, структуры оппозиции полностью разрушили.

Экономический кризис 1970-х вызвал забастовки и демонстрации, которые власть Польской народной республики, ПНР, подавляла. Массовость протестов способствовала возникновению нескольких полулегальных центров сопротивления: профсоюзов в Гданьске, объединение католической интеллигенции в Кракове и левой интеллигенции в Варшаве.

Попытка власти нормализовать экономическую ситуацию за счет внешних займов провалилась. В 1980-м начались протесты, которые из Люблина перекинулись в Щецин, Гдыню, Катовице и Гданьск. К экономическим требованиям отмены очередного повышения цен и продовольственных гарантий добавились политические - освобождение политзаключенных и снятия запрета на деятельность свободных профсоюзов. Стремясь снять общественное напряжение, первый секретарь ЦК "Польской объединенной рабочей партии" Герек признал право на создание независимых профсоюзов, но 6 сентября 1980-го под давлением однопартийцев подал в отставку.

17 сентября в Гданьске 36 региональных отделений независимых профсоюзов образовали единую организацию "Солидарность". Ее председателем стал 38-летний активист, электрик Лех Валенса. К середине ноября она объединила более 7 млн рабочих. К "Солидарности" присоединилась светская и церковная интеллигенции, молодежь, и мелкие фермеры. К середине 1981-го в ее рядах было 10 млн. человек, почти половина трудоспособного населения страны.

Это подтолкнуло сторонников жестокой руки в руководстве партии ввести прямое военное правление. По инициативе Ярузельского в Сейм внесли проект закона, который наделял правительство чрезвычайными полномочиями и фактически запрещал забастовки. В ответ 3 декабря 1981-го "Солидарность" объявила о подготовке к 24-часовой предупредительной забастовке.

Опасаясь военного вторжения, как это раньше было в Венгрии и Чехословакии, 12 декабря Ярузельский позвонил в Москву и предупредил о намерении ввести военное положение. В тот же день по всей стране отключили телефонную связь. В полночь на 13 декабря на улицы польских городов вышла армия и подразделения милиции. Ярузельский по телевидению объявил о создании "Военного совета национального спасения", к которому переходила вся власть. В тот же день введения военного положения утвердил Сейм.

В первые дни органы МВД арестовали более 3 тысяч ведущих активистов "Солидарности" и других оппозиционных организаций. Их посадили в центры для интернированных. В течение недели войска взяли под контроль основные промышленные центры, а 16-17 декабря с применением оружия разогнали многотысячные акции в Гданьске и Кракове.

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Военное положение длилось 1,5 года. Погибло 115 активистов оппозиции, структуры были разрушены, а сторонники - деморализованы. После смерти Леонида Брежнева в СССР, Ярузельский повел курс на постепенное смягчение военного положения и отказался от суда над 10 лидерами "Солидарности". 17 июля 1986-го правительство приняло закон об амнистии, которой воспользовались 1200 участников протестов. Через год президент США Рональд Рейган отменил санкции против Польши, которые стоили польской экономике $15 млрд.

В 2007-м Ярузельского и 8-х партийных и государственных деятелей ПНР обвинили в совершении преступлений в годы коммунистического режима. В августе 2011-го суд освободил 88-летнего Ярузельского от преследования по состоянию здоровья. Он умер 25 мая 2014-го в Варшаве, в возрасте 90 лет.

Новый подъем массового забастовочного движения начался весной 1988-го и привел к падению социалистической Польши. В 1989-м один из лидеров "Солидарности" Тадеуш Мазовецкий стал премьером. В 1990-м Ярузельский дал согласие на многопартийные выборы президента, в которых сам не участвовал. По их итогам соучредитель "Солидарности" Валенса стал первым президентом Третьей Речи Посполитой.

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Дата
13
декабря

Ярузельский боялся введения в Польшу советских войск

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