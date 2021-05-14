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пятница, 14 мая 2021 04:11

Армия Израиля не врывалась в Сектор Газы - СМИ

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Армия Израиля не врывалась в Сектор Газы - СМИ
Армия обороны Израиля опровергла наземное вторжение в Сектор Газы. Фото: Фото: The Times of Israel

Наземные силы израильских военных до настоящего момента не врывались в Сектор Газа.

Ранее пресс служба Армии обороны Израиля сообщила, что ее воздушные и наземные подразделения "атакуют Газу". Позже появилась информация СМИ о том, что войска ворвались в сектор Газы.

Однако в палестинской спецслужбе это опровергли. Также информацию об атаке опроверг официальный представитель Армии обороны Израиля Авихаила Эдри. "Опровергаем информацию ряда СМИ о наземном вторжении в сектор", - отметил он в эфире телеканала.

The Times of Israel отмечает, что действительно некоторые израильские военные находятся в той части сектора Газа, которая де-факто и так контролируется Израилем, но это пока нельзя считать "сухопутной операцией".

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газы будет продолжаться столько, сколько потребуется. Также Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии, делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции.

В ответ на израильскую атаку участники террористического палестинского движения ХАМАС восстановили пуски ракет по городам на юге Израиля. Сирены, предупреждающие о воздушной тревоге, заработали в городах Ашдод, Беэр-Шева и других городах на юге Израиля.

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