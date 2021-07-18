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воскресенье, 18 июля 2021 05:53

Армения получит от ЕС 2,6 млрд евро: на что пойдут деньги

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Армения получит от ЕС 2,6 млрд евро: на что пойдут деньги
Фото: Reuters

Евросоюз готов выделить Армении помощь в размере 2,6 миллиарда евро на демократические реформы и развитие инфраструктуры. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, передает Укринформ.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель подтвердил готовность Брюсселя предоставить Армении финансовую помощь на сумму 2,6 миллиарда евро. Эти средства должны быть направлены на развитие инфраструктуры и демократические реформы.

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Об этом Мишель заявил в Ереване после встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Отмечается, что Мишель также высказался в поддержку международных усилий по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

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