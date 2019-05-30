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четверг, 30 мая 2019 12:23

Арестована в Грузии украинка объявила голодовку

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Арестована в Грузии украинка объявила голодовку
Арестована в Грузии украинка объявила голодовку. Фото: magnolia-tv.com

Муж задержанной Юлии Сусляк утверждает, что жену содержат в невыносимых условиях.

Арестована в Грузии украинка Юлия Сусляк, которую обвиняют в продаже собственных детей, жалуется на невыносимые условия существования. Об этом говорит муж Юлии бизнесмен Юрий Сусляк, - сообщает ТСН.

Бизнесмен записал обращение, в котором рассказал, что до украинки подселили психически больную женщину. Соседка Юлии пыталась покончить жизнь самоубийством, через которые из камеры вынесли все вещи, включая постельным бельем. Через такие невыносимые условия и постоянный страх Юлия Сусляк решила объявить голодовку.

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"Моей жене есть угроза жизни и здоровью в месте, где она удерживается. К ней подселили женщину с психическими расстройствами, которая проявляет агрессию. Она находится под стражей из-за того, что избила своего мужа. Принимает лекарства и периодически у нее бывают приступы агрессии. В субботу была попытка самоубийства – разбила умывальник и порезала руки. На сегодня в Юле забрали все, что у нее было-расческа, косметику, все вещи, постельное белье. Она спит на голом матрасе и находится в постоянном страхе. Администрация на просьбу отселить ее или эту женщину никак не реагирует", - рассказал Юрий Сусляк.

В Грузии правоохранители задержали украинку, которую подозревают в торговле детьми. Женщина прибыла в Грузию 8 апреля с 10-ю малышами, которые по документам были ее родными.

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