Арестовали 4 подозреваемых в причастности к сентябрьскому нападению в Париже

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Во Франции арестовали четыре человека в рамках расследования нападения с ножом в Париже 25 сентября.

Одному из задержанных предъявили обвинение в преступлении, связанном с терроризмом. Его поместили под стражу, передает Reuters.

"25 сентября на улице Николя-Аппер в Париже произошло нападение, в результате которого были ранены два журналиста. На этой улице где пять лет назад исламистские боевики убили 12 человек в офисе сатирического журнала Charlie Hebdo.

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Главным подозреваемым в нападении был 18-летний мужчина из Пакистана. Полиция арестовала его вскоре после нападения ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что четверо задержанных пакистанцев якобы подстрекали нападающего к поступку.

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