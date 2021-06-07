Apple заплатила студентке миллионы долларов - за "слив" интимных фото

Apple выплатила компенсацию девушке за вторжение в частную жизнь и моральные страдания. Фото: appleinsider

В штате Орегон, США, 21-летняя студентка получила компенсацию от компании Apple в размере нескольких миллионов долларов за утечку интимных фото и видео с ее iPhone.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

В 2016 году девушка сдала смартфон на ремонт в авторизованный сервисный центр Apple Pegatron. После того, как телефон отремонтировали, два сотрудника сервиса загрузили десять интимных фотогграфий и видео в аккаунт девушки на Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем

Она узнала об этом от друзей и знакомых. Девушка подала на компанию Apple в суд за вторжение в частную жизнь и моральные страдания.

Адвокаты требовали компенсацию в размере $5 млн. Apple решила не доводить спор до судебного разбирательства и выплатила деньги. Однако сколько именно компания выплатила - неизвестно.

Сотрудников сервиса уволили.

Двукратная чемпионка мира в прыжках на лыжах с трамплина 31-летняя Юлиана Зайфарт свела с ума поклонников откровенными фото.