Apple и Hyundai приостановили переговоры по электромобилей

Apple приостановила переговоры с Hyundai Motor и Kia Motors о создании электромобилей.
Причина соответствующего решения не сообщается. Также неизвестно, возобновятся переговоры в дальнейшем, сообщает Bloomberg.
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"Apple обсуждала аналогичные планы не только с южнокорейскими производителями, но и с другими компаниями", - заявили источники агентства.
Hyundai Motor Co начала переговоры с Apple о возможном начале совместного производства электрокаров. Economic Daily TV сообщало, что Apple и Hyundai ведут переговоры о производстве электрокаров и батарей к 2027 году.
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