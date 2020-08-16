Японское судно с нефтью раскололось пополам: грозит экологическая катастрофа

Судно MV Wakashio із нафтою спровокувало екологічну катастрофу. Фото: unn.com.ua

У острова Маврикий раскололось японское судно MV Wakashio с нефтью. Это вызвало экологическую катастрофу.

"Японское сухогруз MV Wakashio, с которого прошло сотни тонн мазута у побережья острова Маврикий, развалилось", - говорится в сообщении BBC News.

Судно село на мель на коралловом рифе 25 июля с 4 тыс. т топлива. Местные власти пытаются сделать все, чтобы не дать нефти загрязнить побережья.

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По словам официальных лиц, большая часть топлива уже откачана, но в субботу состояние судна ухудшилось. Когда судно раскололось на борту находилось еще 90 т топлива. Заграждения у суда усилили, чтобы они поглотили нефть, что выливается.

Власти Маврикия объявила режим чрезвычайной ситуации после разлива нефти у берегов острова. Разлив произошел недалеко от заповедника Blue Bay Marine Park и популярных пляжей.