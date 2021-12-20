Японский миллиардер вернулся на Землю после 12 дней на МКС

Японские космические туристы fashion-магнат 45-летний Юсаку Маедзава и его помощник Йозо Хирано, а также российский космонавт Александр Мисуркин вернулись на Землю после 12 дней пребывания на Международной космической станции.

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" успешно приземлился в Казахстане 20 декабря, сообщает NASA.

"Посадка произошла в 06:13 примерно в 150 км юго-восточнее города Жезказган. Специалисты поисково-спасательной службы завершили эвакуацию экипажа", - говорится в сообщении.

Автор: blogs.nasa.gov

Ранее корабль отстыковался от модуля "Поиск" на МКС, куда пилотируемый корабль "Союз МС-20" отправился 8 декабря.

Маедзава – японский миллиардер, основатель интернет-магазина Zozotown, который занимается пошивом одежды на заказ. В сентябре 2019 года предприниматель решил продать большую часть своей доли Yahoo Japan, тогда сумма сделки составляла $3,7 млрд. В 2020-м Forbes назвал его 23-м в списке самых богатых людей Японии. По данным издания, его состояние оценивается в $2 млрд.

Роскосмос и американская компания Space Adventures семь раз отправляла туристов на российский сегмент МКС, в последний раз они летали туда в 2009 году. ​После 2009 года места в "Союзах" заняли американские астронавты, за доставку которых NASA платило Роскосмосу примерно по $80 млн. Сейчас их отправляют на орбиту кораблями частной компании SpaceX. Освобожденные места Россия продает по цене от $30 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зонд NASA впервые в истории проник в верхние слои атмосферы Солнца

В 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну. Ее совершит британская компания Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами.