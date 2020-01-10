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пятница, 10 января 2020 15:31

Японский миллиардер раздаст подписчикам $ 9 млн

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Японский миллиардер раздаст подписчикам $ 9 млн
Миллиардер назвал эту акцию социальным экспериментом. Фото: ain.ua

Fashion-магнат из Японии Юсаку Маэдзава расдаст $9 млн своим фоловерам в Twitter в рамках социального эксперимента.

Он хочет проверить, сделают ли эти деньги их счастливее, сообщает Reuters.

1000 счастливчиков из тех, кто ретвитнет твит Маэдзавы от 1 января, отберут случайным образом. Влияние этих денег на их жизнь затем будет регулярно отслеживаться.

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Миллиардер назвал эту акцию социальным экспериментом и высказал надежду, что она заинтересует научное сообщество.

Это не первый giveaway Маэдзавы. В прошлом году он объявил, что примерно $923 000 разделит между 100 случайными пользователями, которые ретвитнут его пост. За три дня количество ретвитов превысило 5,5 млн и стало рекордом в Twitter.

Юсаку Маэдзава - японский миллиардер, основатель интернет-магазина Zozotown, который занимается пошивом одежды на заказ. По состоянию на июнь 2019 года его состояние оценивается в $1,8 млрд, Forbes назвал его 17-м в списке богатейших людей Японии.

В Twitter на него подписаны более 7 млн пользователей.

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Дата
10
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