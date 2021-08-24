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Японский аттракцион с самым быстрым в мире ускорением закрыли - в чем дело

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Японский аттракцион с самым быстрым в мире ускорением закрыли - в чем дело
Американские горки Do-Dodonpa открыли в 2001 году. Фото: Fuji-Q Highland

Доступ к американским горкам Do-Dodonpa в японском парке аттракционов Fuji-Q Highland временно закрыли.

Их считают горками с самым быстрым в мире ускорением, сообщает пресс служба парка.

С декабря 2020 года по крайней мере шесть человек на нем сломали кости из-за перегрузки. Do-Dodonpa не принимает посетителей с 12 августа. В то же время, расследование предварительно не установило связи между конструкцией аттракциона и травмами, которые понесли клиенты.

Четверо из пострадавших после посещения Do-Dodonpa обнаружили перелом костей в районе шеи или спины, по словам представителя парка. Пострадавшие - мужчины и женщины в возрасте от 30 до 50 лет. Из-за серьезности травм их лечение продлится как минимум три месяца.

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Американские горки Do-Dodonpa открыли в 2001 году. Их называют самыми быстрыми в мире: по 1,56 секунд они разгоняются с нуля до 180 километров в час. До сих пор сообщений о травмах после посещения горок, не было. Травмы в парках аттракционов в Японии встречаются очень редко. Последний такой случай фиксировали в 2007 году в городе Осака, когда фургон съехал с колеи и столкнулся с заградительной сеткой - тогда один человек погиб.

В Северной Ирландии в парке развлечений Planet Fun на людей упал аттракцион. В результате пострадали несколько человек, в том числе, четыре ребенка.

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24
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