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суббота, 14 декабря 2019 12:05

Японские власти уничтожит воспоминания о взрыве в Хиросиме

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Японские власти уничтожит воспоминания о взрыве в Хиросиме
В Хиросима снесут дома, уцелевшие от ядерного взрыва Фото: zik.ua

Администрация префектуры Хиросима снесет в ближайшие годы 2 здания за их старость. Они уцелели после американской атомной бомбардировки 1945 года. Это одни из самых больших зданий, оставшихся после атаки бомбардировщики ВВС США.

Эти строения находятся недалеко от центра города и всего в 2,7 км от эпицентра взрыва атомной бомбы.

Об этом сообщило агентство Kyodo.

Согласно проведенной экспертизе, они не способны выдержать сильное землетрясение магнитудой выше 7. Снос состоится в 2022 году.

Против решения администрации виступили организации, объединяющие тех, кто выжил после бомбардировки. Ведь эти здания напоминают миру о трагедии.

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Утром 6 августа 1945 в Хиросиму приблизились боевые самолеты США, не перехватили. Они над центром города сбросили четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш".

Зарегистрирована мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте. Радиус взрывной волны - около 20 км. Возникли пожары, которые объединились в огненный смерч. От него за 1 день погибли 70-100 тысяч человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 000 за счет тех, кто умер в госпиталях от полученных ран и облучения.

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14
декабря

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