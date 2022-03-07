Японская компания одежды Uniqlo остается в России

По словам гендиректора, народ России имеет такое же право на жизнь, как и другие. Фото: altaviawatch

Японский производитель одежды бренда Uniqlo сделал заявление о решении остаться на рынке России.

"Одежда - это жизненная необходимость", - аргументировал позицию компании генеральный директор Тадаси Янай.

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"Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы", - добавил он.

Янай сказал, что ставит под сомнение тенденцию, которая заставляет компании делать политический выбор.

При этом он выступает против войны и призывает все страны также выступить против.

Более 70 мировых компаний выразили протест в связи с широкомасштабным вторжением России в Украину. Они прекратили сотрудничество с агрессором.