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понедельник, 14 декабря 2020 13:21

Японская авиакомпания предлагает пассажирам отказаться от питания на борту

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Японская авиакомпания предлагает пассажирам отказаться от питания на борту
JAL предлагает пассажирам заблаговременно отказаться от питания на борту. Фото: indonesiatatler.com

Японские авиалинии - JAL - объявили о внедрении ""этического выбора" по заблаговременному отказу пассажиров от питания во время рейсов.

Об этом со ссылкой на официального представителя JAL пишет CNN.

Так, в авиакомпании просят пассажиров заблаговременно отказываться от питания на борту рейсов. Эта мера направлена ​​на уменьшение пищевых отходов, а не сокращение расходов JAL.

Опция "этического выбора" доступна пока только на отдельных ночных рейсах в Азии, поскольку многие пассажиры часто просто спят во время полета и не просыпаются для услуг питания. Авиакомпания готовит еду для каждого человека, находящегося на борту. Но есть пассажиры, которые предпочитают проспать или предпочитают закуски, которые берут в дорогу с собой. Это приводит к напрасным расходам пищи, которая сразу превращается в пищевые отходы.

Программа была вдохновлена ​​целями ООН по устойчивому развитию, одной из которых является уменьшение пищевых отходов во всем мире. В Японии компании стали конкурентоспособными в подходе к решению этих целей.

Впервые программу уменьшения пищевых отходов внедрили в виде эксперимента на рейсах между Бангкоком и токийским аэропортом Ханэда в ноябре. Этот рейст продолжается 5,5 ч., вылетая из Бангкока в 22:40 и прибывая в 5:40 на следующее утро. Из-за пандемии летает сравнительно мало людей, что дает авиакомпании возможность постепенного внедрения программы.

Гости могут заранее отказаться от питания, зайдя на сайт JAL или позвонив авиакомпании, как только они подтвердят бронирование рейса. Подобно тому, как они могут заранее пригласить вегетарианское или кошерное питание.

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В то время, как многие авиакомпании предлагают возможность сказать "нет, спасибо" на предложение пищи во время полета, подход JAL означает, что лишние блюда не готовятся, поэтому потом не выбрасываются.

Кроме того, в JAL ввели другие экологические инициативы. Например, перерабатывают форму инженера по техническому обслуживанию в звукоизоляционное хлопковое волокно, а бортпроводницы используют iPad во время полета, чтобы сократить количество бумажных меню.

И это не единственная новая инициатива JAL в 2020 году. В сентябре авиакомпания отказалась от "дамы и господа" и перешла на более нейтральные приветствие вроде "внимание всем пассажирам".

Авиакомпании МАУ, которая выполняла эвакуационные рейсы и забирала украинцев, государство не помогало со времени введения жесткого карантина весной этого года.

Сумма в разных авиакомпаний отличается, но речь идет даже не о миллионах и миллиардах, рассказал президент Международных авиалиний Украины Евгений Дыхне

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14
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