Японец 28 лет скрывался в подполье

Шоичи Йокои вернулся в Японию 7 февраля 1972-го / Getty Images

24 января 1972-го, после 28 лет укрытия в джунглях острова Гуам, местные фермеры нашли Шоичи Йокои - японского сержанта, воевавшего во II мировой войне.

Гуам - остров площадью 518 кв км по западной части Тихого океана. Он стал владением США в 1898-м, после испано-американской войны. В 1941-м японцы атаковали и захватили его, а в 1944-м, после трех лет японской оккупации, войска США вернули Гуам.

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Именно в это время Йокои, оставленный отступающими японскими войсками, ушел в подполье, и не сдался американцам. В джунглях Гуама он вырезал инструменты для выживания и последующие почти 30 лет ждал возвращения японцев и новых приказов от командования.

После того, как его нашли в 1972 году, его наконец отправили домой в Японию, где он был объявлен национальным героем. Впоследствии он женился и вернулся на Гуам на медовый месяц. Его ручные инструменты для выживания и поношенная форма выставлены в гуамськом музее в городе Агана.

Шоичи Йокои умер от инфаркта в 1997 году, на 82-м году жизни.