Японцы хотят поднять рождаемость с помощью сайтов знакомств: выделили $ 19 млн

В Японии правительство будет финансировать дейтинг сайты. Фото: popmech

Правительство Японии профинансирует создание сайтов знакомств, которые используют искусственный интеллект.

Об этом сообщили на сайте правительства.

Финансирование поможет использовать более сложные алгоритмы с учетом интересов, хобби и ценностей пользователей.

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Таким образом власти пытаются повысить уровень рождаемости в стране. В 2019 число новорожденных в Японии упало до рекордных значений - ниже 865 000. Согласно текущим прогнозам, население страны может сократиться к концу века с 128 до 53 млн человек.

В 2021 году правительство выделит $ 19 млн на развитие сайтов знакомств. Они предлагают стандартные анкеты, на которых пользователи указывают свой возраст и доход.

По мнению медицинского антрополога Сачико Хоригучи, самый действенный способ повысить рождаемость в стране это увеличить заработную плату молодым людям с низким доходом.

"Если люди не заинтересованы в свиданиях, то, вероятно, дэйтинг сервисы будут неэффективны", - говорит Хоригучи.

Верхняя палата парламента Японии приняла поправки в закон о имунацию, которые позволят бесплатно делать прививки японским гражданам от коронавируса и продлить карантин до февраля 2021 года.