Японцы будут ловить китов для еды

Богатое белками китовое мясо когда-то было одним из основных источников питания для японцев. Фото: EUobserver

Япония планирует возобновить коммерческий китобойный промысел. 30 июня страна официально покинула Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC), членом которой была с 1951 года.

Автоматически Япония лишается права на вылов китов в Антарктике и северной части Тихого океана в научных целях, сообщает Kyodo.

В сентябре прошлого года Токио в очередной раз не смогло пролоббировать ограниченный промысел распространенных видов китов, например малых полосатиков. Это вызвало критику со стороны Австралии, Новой Зеландии, а также природоохранной организации Greenpeace.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В единственного в мире розового дельфина родился детеныш

Запрет на вылов китов начал действовать в 1982 году. Богатое белками китовое мясо когда-то было одним из основных источников питания для японцев, особенно в послевоенную эпоху. Ежегодное внутреннее потребление китового мяса в 1960-х составляло около 200 тысяч тонн.

До 2005 года японцы ловили китов только в научных целях.

Выход Японии из IWC не означает, что китобои начнут бесконтрольный вылов огромных млекопитающих. Во-первых, спрос на китовое мясо в стране невысок, и большая часть этого продукта, добываемого в научных целях, оказывается в госхранилищах. Во-вторых, Япония по-прежнему подчиняется положениям Конвенции ООН по морскому праву, которая контролирует международное сотрудничество по китобойным вопросам.