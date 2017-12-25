Янукович сбежал из Украины после телефонного звонка Байдена

Байден утверждает, что Янукович сбежал из Украины после его звонка. Фото: Зеркало недели

Бывший вице-президент США Джозеф Байден рассказал, что во время Евромайдана именно после его звонка экс-президент Украины Виктор Янукович сбежал в Россию.

Об этом чиновник написал в своих мемуарах, опубликованных в США, в ноябре этого года, передает "Страна".

"Книгу "Пообещай мне, папа" Байден посвятил своему старшему сыну Бо, который умер от рака мозга в 46 лет", - говорится в сообщении.

В книге Байден описывает свои 6 поездок в Украину и общения как с представителями бывшего руководства страны, так и с нынешней властью.

Отрывок из книги Байдена, где говорится о бегстве Януковича.

"Я сделал последний из многих срочных звонков Януковичу в конце февраля 2014 года, когда его снайперы убивали украинских граждан десятками и у нас были достоверные сведения о том, что он готовит еще более жесткий разгон. Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, через три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отозвать своих боевиков, и он ушел", - написал Байден.

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"Я напомнил ему, что его единственными реальными сторонниками были политические покровители и манипуляторы в Кремле и ему не стоит ожидать, что российские друзья спасут его от этой катастрофы. Я отметил, что Янукович потерял доверие украинского народа и история жестоко накажет его, если он будет продолжать убивать людей. Униженный, Янукович сбежал из Украины на следующий день - благодаря мужеству и решимости протестующих, - и контроль над государством временно оказался в руках молодого патриота на имя Арсений Яценюк", - отметил Байден.

В то время и.о. президента был Александр Турчинов, а Арсений Яценюк только через несколько дней стал премьер-министром.

Большинство из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, против которых возбуждено ряд уголовных производств, снятые с международного розыска по линии Интерпола. Об этом заявил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.