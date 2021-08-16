Аномальный ливень унес жизни женщины и детей

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Японию накрыли мощные ливни, затопившие улицы и дома.

Об этом сообщило издание The Japan Times.

В результате оползня погибли женщина с двумя детьми в префектуре Нагано. Западная часть страны страдает от высокого уровня воды на улицах. Движение транспорта парализовало.

Реки вышли из берегов из-за рекордного количества осадков.

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"Я пережил три таких наводнения, но это худшее", - прокомментировал врач Тошими Кусумото. Его больницу затопило.

В семи префектурах разлились 14 рек, отметили в министерстве земельных ресурсов.

Непогода продлится в Японии почти неделю, сообщили метеорологи.

Количество погибших в результате наводнений и схода селевых потоков, вызванных осадками в провинциях Стамбул, Айдын и Синоп на севере Турции, возросло до 51. В трех провинциях эвакуировали почти 2,5 тыс. граждан.