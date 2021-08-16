 
Ексклюзивы
1/5
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 144
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 2097
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1611
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 2187
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 324
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1620
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 5562
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 369
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 279
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
5
5
6
7
4
Аномальный ливень унес жизни женщины и детей
Аномальный ливень унес жизни женщины и детей
В результате мощного землетрясения погибли более 1,2 тыс. человек
В результате мощного землетрясения погибли более 1,2 тыс. человек
Президент Афганистана подал в отставку и покинул страну
Президент Афганистана подал в отставку и покинул страну
В Праге открыли фотовыставку к 30-летию независимости Украины
В Праге открыли фотовыставку к 30-летию независимости Украины
На Гаити произошло землетрясение - есть жертвы и разрушения
На Гаити произошло землетрясение - есть жертвы и разрушения
Видео
Все видео
500 овец погибли после удара молнии
500 овец погибли после удара молнии
Пятеро умерли, двое выпали из самолета на лету: сотни людей пытаются бежать из Кабула после захвата "Талибаном"
Пятеро умерли, двое выпали из самолета на лету: сотни людей пытаются бежать из Кабула после захвата "Талибаном"
Приятный бонус: около 2,5 млн грн нашли в старом холодильнике
Приятный бонус: около 2,5 млн грн нашли в старом холодильнике
Талибы вошли в Кабул: президент согласился на мирную передачу власти
Талибы вошли в Кабул: президент согласился на мирную передачу власти
В Турции разбился пожарный самолет: первые подробности и видео катастрофы
В Турции разбился пожарный самолет: первые подробности и видео катастрофы
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 513
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 135
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 369
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 279
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 459
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 315
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
понедельник, 16 августа 2021 13:23

Аномальный ливень унес жизни женщины и детей
5

  Комментировать

Спасатели ищут пропавших без вести на месте оползня, вызванного сильным ливнем
Фото: Reuters
Спасатели ищут пропавших без вести на месте оползня, вызванного сильным ливнем
Спасатели ищут пропавших без вести на месте оползня, вызванного сильным ливнем
Затопленный жилой район виден с вертолета в Такео.
Затопленный жилой район виден с вертолета в Такео.

Японию накрыли мощные ливни, затопившие улицы и дома.

Об этом сообщило издание The Japan Times.

В результате оползня погибли женщина с двумя детьми в префектуре Нагано. Западная часть страны страдает от высокого уровня воды на улицах. Движение транспорта парализовало.

Реки вышли из берегов из-за рекордного количества осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Масштабные пожары бушуют неподалеку от Рима: жителей эвакуировали

"Я пережил три таких наводнения, но это худшее", - прокомментировал врач Тошими Кусумото. Его больницу затопило.

В семи префектурах разлились 14 рек, отметили в министерстве земельных ресурсов.

Непогода продлится в Японии почти неделю, сообщили метеорологи.

Количество погибших в результате наводнений и схода селевых потоков, вызванных осадками в провинциях Стамбул, Айдын и Синоп на севере Турции, возросло до 51. В трех провинциях эвакуировали почти 2,5 тыс. граждан.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аномальный ливень унес жизни женщины и детей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Умер король рок-н-ролла

"Захотелось вернуться в детство. Выход был один" - как Всеволод Нестайко стал классиком детской литературы

Американская радиостанция начала вещание для украинцев

Военным запретили сдаваться в плен

Украинцы и поляки заключили мирный договор

Самое читаемое
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 12411
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
10
 Просмотров: 12061
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
 Просмотров: 8451
Мэра Кривого Рога нашли мертвым
Мэра Кривого Рога нашли мертвым Просмотров: 5715
Забавные фото домашних любимцев, которые развеселят каждого
Забавные фото домашних любимцев, которые развеселят каждого
11
 Просмотров: 4950
Мир
Израиль назвал польский закон антисемитским
Израиль назвал польский закон антисемитским Просмотров: 189
500 овец погибли после удара молнии
500 овец погибли после удара молнии
 Просмотров: 279
Lufthansa и другие авиакомпании запретили полеты над Афганистаном
Lufthansa и другие авиакомпании запретили полеты над Афганистаном Просмотров: 108
Пятеро умерли, двое выпали из самолета на лету: сотни людей пытаются бежать из Кабула после захвата "Талибаном"
Пятеро умерли, двое выпали из самолета на лету: сотни людей пытаются бежать из Кабула после захвата "Талибаном"
 Просмотров: 1278
Неподалеку от Санкт-Петербурга нашли сожженные тела женщины и ребенка
Неподалеку от Санкт-Петербурга нашли сожженные тела женщины и ребенка Просмотров: 351
Больше всего комментируют
7
Власть ставила памятник каждому предателю - Влада ставила монумент кожному зраднику - Ющенко
4
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
1
Экзамен по украинскому языку станет обязательным для руководителей госадминистраций
1
В столице появится памятник Ивану Франко
1
Жена Остапчука рассказала, как российский оккупант Киркоров "любит" Украину
Голосов: 122
Голосование Кто сейчас лучшая кандидатура на должность главного тренера сборной Украины по футболу?
  • 1) Александр Петраков
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Олег Протасов
  • 4) Анатолій Демьяненко
  • 5) Олег Блохин
Просмотреть