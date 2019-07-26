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пятница, 26 июля 2019 11:56

Аномальная температура может разрушить своды Нотр-Дама

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Аномальная температура может разрушить своды Нотр-Дама
Собор может обрушиться из-за жары. Фото с открытых источников.

Архитектор Филипп Вильнев, отвечающий за реставрацию исторических монументов во Франции, заявил, что из-за жары может обвалиться свод собора Парижской Богоматери.

"Моя обеспокоенность связана с тем, что стыки и каменная кладка свода могут потерять прочность из-за того, что высохнут, и в результате - обрушатся", - сказал Вильнев в эфире телеканала "Франс 2".

Из-за жары вода, которая впиталась в каменные конструкции, может испариться, после они начнут трескаться и, следовательно, станут менее прочными.

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В Париже временно остановлены работы по восстановлению Нотр-Дама. Через несколько дней они вновь возобновятся.

Накануне во французской столице был установлен температурный рекорд. Температура воздуха поднялась до 42,6 градуса по Цельсию. Этот показатель стал рекордно высоким для Парижа за всю историю наблюдений.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул 15 апреля. Начался в "строительных лесах", построенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собор претерпел значительные разрушения: обрушились шпиль здания и крыша.

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