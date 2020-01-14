Американскую базу в Ираке снова обстреляли ракетами

В Ираке ракетами обстреляли военную базу "Аль-Таджи". Фото: ТСН

Американскую военную базу "Аль-Таджи" к северу от столицы Ирака Багдада обстреляли ракетами "Катюша".

Погибших нет, пострадали двое иракских военных, сообщает Reuters.

В СМИ сообщают о попадании не менее двух ракет.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Будут новые провокации" - как будет развиваться обострения между США и Ираном

Военная авиабаза Аль-Таджи расположена на расстоянии 85 км к северу от Багдада.

12 января на территорию иракской авиабазы ​​"Аль-Баляда" упало несколько мин. В результате обстрелов были ранены четверо иракских военных. CNN со ссылкой на американского военного сообщил, что в момент нападения на базу войск США или коалиции там не было. Ранее в Ираке уже обстреливали "зеленую зону" Багдада, где расположены иностранные посольства и правительственные здания - 4 января, 5 января и 8 января.