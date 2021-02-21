Американским компаниям грозит банкротство

Федеральная резервная система (ФРС) представила отчет о денежно-кредитной политике США. Согласно ему, риски банкротств предприятий в США остаются значительными.

Об этом сообщает Reuters. Риски остаются, даже если экономика выйдет из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Согласно документу, объемы корпоративных заимствований сейчас "достигли исторических максимумов".

По мнению главы ФРС Джерома Пауэлла, на то, чтобы американский рынок вернулся к доковидным показателям, понадобятся "долгие годы".

Государственной казначейской службе поступили 23,4 млн грн за первую лицензию на организацию и проведение азартных игр.