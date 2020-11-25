Американский пастор сделал из церкви стрип-клуб

Пол Маккой сменил церковь на стрип-клуб. Фото: скриншот с видео

Американский пастор Пол Маккой "переоформил" церковь в стриптиз клуб, чтобы прихожане могли посещать службу во время карантина.

Дело в том, что власти закрыли на карантин церкви, сообщил Red State.

Пасторы некоторых церквей подали на власть в суд. Они уверены, что их закрытие на карантин нарушает первую поправку к Конституции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы достойны быть свободными: предстоятель ПЦУ поздравил с Днем достоинства и свободы

"Конгресс не имеет права издавать законы по внедрению любой религии или запрета свободно исповедовать ее, а также не имеет права издавать законы, ограничивающие свободу слова, печати и права народа мирно собираться и обращаться к правительству с просьбами", - написано в Конституции.

Владельцы стриптиз-клубов также пошли в суд и получили разрешения на открытие до окончательного слушания в конце месяца.

Поэтому, Маккой, пользуясь случаем, переименовал церковь в стрип-клуб и принимает там прихожан.

Перед началом службы он включил музыку, немного потанцевал и снял с себя галстук. Некоторые из прихожан в шутку протягивали ему долларовые купюры. После чего Маккой начал службу.

Недавно подписали распоряжение о том, что беларусским священникам запрещено выходить на акции и выражать мнение.