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пятница, 05 июля 2019 10:32

Американский миллиардер погиб в авиакатастрофе

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Американский миллиардер погиб в авиакатастрофе
Миллиардер возвращался с одного из островов в Форт-Лодердейл штата Флорида. ФОТО: lilaphotos.com

Американский бизнесмен Крис Клайн погиб в результате падения вертолета вблизи Багамских островов.

Миллиардер возвращался с одного из островов в Форт-Лодердейл штата Флорида.

Всего на борту находились семь человек. Никто не выжил, передает Bahamas Press.

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Погибший был угольным магнатом из южной части Западной Вирджинии. По данным Forbes, состояние Клайна оцениваются в 1800000000 долларов.

В пятницу, 21 июня, в России потерпел крушение вертолет Ми-2. Погиб один человек.

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Дата
05
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