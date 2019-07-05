Американский миллиардер погиб в авиакатастрофе

Миллиардер возвращался с одного из островов в Форт-Лодердейл штата Флорида. ФОТО: lilaphotos.com

Американский бизнесмен Крис Клайн погиб в результате падения вертолета вблизи Багамских островов.

Миллиардер возвращался с одного из островов в Форт-Лодердейл штата Флорида.

Всего на борту находились семь человек. Никто не выжил, передает Bahamas Press.

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Погибший был угольным магнатом из южной части Западной Вирджинии. По данным Forbes, состояние Клайна оцениваются в 1800000000 долларов.

В пятницу, 21 июня, в России потерпел крушение вертолет Ми-2. Погиб один человек.