Американских нефтяников осудили в Венесуэле

Иллюстративное фото. Эмблема американской нефтеперерабатывающей компании Citgo / Getty Images

В Венесуэле приговорили к длительным срокам шестерых руководителей нефтяной компании, граждан или жителей США, которых местный суд признал виновными в коррупции.

Все работали на американскую нефтеперерабатывающую компанию Citgo. Всех арестовали в Каракасе 3 года назад, куда венесуэльского власти пригласили их на встречу. Арестованные отрицают, что совершали преступления, в которых их обвиняют. Бывший президент Citgo Хосе Перейра получил более 13 лет тюрьмы и штраф $2 млн. Остальные получили - от 8 до 10 лет. Об этом пишет ВВС.

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Один из юристов сообщил, что подзащитные - политические заключенные. Осужденные - граждане или постоянные жители США. Их арестовали в ноябре 2017 года.

По данным правозащитников с Human Rights Watch, всех обвинили в подписании невыгодного для государственной нефтяной компании Венесуэлы соглашения. Критики президента Николаса Мадуро заявили, что этот шаг - часть политической мести.

В прошлом году США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA после признания лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом страны.