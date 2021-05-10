Американские десантники пострадали во время военных учений

Во время военных учений пострадали несколько десантников. Фото: Reuters

В рамках учений Swift Response в Эстонии был выброшен десант из около 600 парашютистов дивизии армии США.

Некоторые десантники при приземлении получили травмы. Их госпитализировали, сообщает Postimees.

"Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе", - сказал пресс-атташе посольства США Марк Нейлор.

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Активная часть маневров Swift Response началось 5 мая со стрельб систем залпового огня, которые выпустили по целям более двадцати практических снарядов.

В ходе учений отрабатывается оборона Эстонии в условиях потенциальной кризисной ситуации, в них принимает учение около 2500 военнослужащих Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов.

Маневры Swift Response проводятся в рамках серии учений Defender Europe - это самые маневры армии США за последние 25 лет. География учений охватывает 16 европейских стран, в них участвует 28 тыс. военных.

Обучение завершатся 14 мая.

С 20 мая по 22 июня НАТО будет проводит масштабные оборонные учения Steadfast Defender-2021, в которых задействуют около 9 тыс. военных. Войска будут развернуты от Северной Америки до Черноморского региона и в побережья Португалии.