Американские бомбардировщики облетели мир

B-52 является рекордсменом дальности среди боевых самолетов. ФОТО: Википедия

18 января 1957 года три американских тяжелых бомбардировщика В-52B сделали первый в мире кругосветный беспосадочный перелет.

Полет начался 16 января и продолжался 45 часов 19 минут. За это время бомбардировщики трижды пополняли топливо от самолетов-дозаправщиков и преодолели 39165 км воздушной дистанции. Средняя скорость составляла около 850 км в час.

В США В-52B также называли Stratofortress, в переводе - стратосферная крепость. Это многофункциональный тяжелый сверхдальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец компании Боинг. B-52, как и Ту-95, является абсолютным рекордсменом дальности среди боевых самолетов. На вооружении в США находится с 1955 года и будет оставаться в строю до 2040 года, пока не будет заменен бомбардировщиками нового поколения B-21.

В-52 способен нести различные виды оружия, в том числе ядерную. Он разрабатывался под требования холодной войны для того, чтобы доставлять термоядерные бомбы большой мощности до любой точки СССР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В катастрофе самолета с курсантами объявили подозрения

11 января 1935 года американская летчица Амелия Эрхарт совершила одиночный перелет через Тихий океан, что до этого не удавалось ни одному человеку в мире.