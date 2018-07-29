Американская бомба заставила эвакуировать 11 тыс. человек

В Италии обнаружили бомбу времен Второй мировой. Фото: REUTERS

В итальянском городе Терни эвакуировали 11,3 тыс. человек из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой.

В городе у вокзала Цезы обнаружили 226-килограммовую американскую бомбу с 13 кг тротила, передает ANSA.

Эвакуировали более 11,3 тыс. жителей северного района города.

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После завершения эвакуации саперы должны разминировать опасную находку и подорвать ее в специальном карьере.

С разрешения Северной Кореи в сети обнародовали изображения взрывов на ядерном полигоне Пунгэри. Они состоялись 24 апреля.