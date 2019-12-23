Американка переехала 14-летнюю девушку, потому что она "была мексиканкой"

В США Николь Мари Пул Франклин на автомобиле специально переехала 14-летнюю девушку. Преступление совершил на почве расовой ненависти. Фото - POLK COUNTY JAIL

В США 42-летняя Николь Мари Пул Франклин на автомобиле переехала 14-летнюю девушку. Следователям призналась, что сделала это, потому что та "была мексиканкой". Пострадавшая получила многочисленные травмы.

Инцидент произошел 9 декабря в городке Клайв, пишет ВВС.

По словам главы полиции города Клайв Майкла Уэнэми, он был шокирован признанием задержанной.

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"Франклин заявила следователям, что наехала на девушку, потому что та, по ее словам, "мексиканка". Во время разговора она также неоднократно допускала пренебрежительные высказывания в отношении латиноамериканцев", - сказал начальник полиции.

Франклин обвиняют в попытке убийства, но правоохранители планируют выдвинуть ей обвинение в совершении преступлении на почве расовой ненависти.

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