Американец вылетел из девятого этажа и "припарковался" на BMW

Мужчина упал на крышу припаркованного авто / Facebook Кристина Бри

В США в городе Джерси 30-лений мужчина чудом выжил при падении с девятого этажа. Он приземлился на люк припаркованной BMW 330i.

Инцидент произошел в среду утром, 6 октября. По словам очевидцев, они услышали громкий звук, похожий на взрыв, когда неизвестный впал на крышу машины и закричал. Он попытался подняться и идти, был дезориентирован, не понимая, что произошло. Об этом пишет Independent.

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По сообщению полиции, мужчина выпрыгнул или выпал из окна. Позже его доставили в больницу, где он находится в критическом состоянии. Пока неясно, что делал в здании. Он не приходил в сознание, не назвал себя. Полиция пока его не идентифицировала. Его фото разместили в соцсетях, чтобы найти близких и родственников.

В Ровно 30-летний мужчина избил 25-летнюю сестру. А потом закрылся в квартире и выпрыгнул из окна седьмого этажа, упав на "скорую", а оттуда - на ее водителя.