Американцы поддержали создание третьей крупной политической силы - опрос

Две трети американцев высказались в пользу создания третьей крупной политической силы в стране. Фото: Reuters

Соединенным Штатам нужна третья крупная политическая партия. Так считает 62% американцев, принявших участие в опросе общественного мнения, проведенного институтом Гэллапа. Эти показатели являются самыми высокими с 2003 года, когда институт начал опрос на эту тему.

Респонденты отмечают, что две действующие в США основные партии - Демократическая и Республиканская - "плохо работают", сообщает The Hill со ссылкой на результаты опроса.

При этом 33% респондентов, демократы и республиканцы выполняют задачи "адекватно", представляя большинство политических взглядов американцев.

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Исследование показало, что положительные рейтинги обеих партий ниже 50%: демократы набрали 48%, республиканцы - 37%. Четверо из 10 республиканцев считают, что после окончания срока полномочий бывшего президента Дональда Трампа их партия должна стать более консервативной. 34% надеются, что она останется прежней, а 24% хотят видеть умеренной.

Опрос проводился с 21 января по 2 февраля. Было опрошено 906 респондентов из 50 штатов.

45-й президент США Дональд Трамп планирует с соратниками создать новую политическую партию. По словам собеседников, политик обсуждал ее создание с несколькими помощниками. Он назвал бы ее Патриотическая партия.