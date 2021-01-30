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суббота, 30 января 2021 21:51

Американцы обязали носить маски по новым правилам

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Американцы обязали носить маски по новым правилам
Новое требование обязательного ношения защитных масок начинает действовать с 1 февраля. Фото: Pixabay

Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) 29 января объявил о новом требовании носить защитные маски в общественном транспорте. Это касается всех видов транспорта и транспортных узлов.

Новое требование обязательного ношения защитных масок начинает действовать 1 февраля и касается всего общественного транспорта в США – самолетов, поездов, кораблей, метро, ​​автобусов и такси. До этого действовала лишь рекомендация носить маски, пишет DW.

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Также маски необходимо будет обязательно носить на территории транспортных узлов – в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автобусных остановках и в терминалах. Их можно будет снимать только на короткое время – чтобы поесть или попить.

Это требование не распространяется на детей в возрасте до 2 лет и на лиц с некоторыми проблемами со здоровьем.

С 1 февраля на самолеты немецкой авиакомпании Lufthansa не будут пускать пассажиров в обычных медицинских масках. Только в специальных медицинских масках FFP2, KN95, операционных.

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