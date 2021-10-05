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четверг, 07 октября 2021 07:00

Американцы начали миссию в Афганистане

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Американцы начали миссию в Афганистане
Самолет НАТО на севере Афганистана, 27 сентября 2001 года / Getty Images

7 октября 2001 года войска западных союзников под эгидой США начали операцию по уничтожению военной инфраструктуры Афганистана.

После вывода советских войск из Афганистана в 1989 году в стране началась гражданская война между правительственными войсками, которые поддерживал СССР, и отрядами моджахедов, которых поддерживали Пакистан, США и ряд других стран. Она закончилась в 1996 году победой движения "Талибан", который в большей части страны провозгласил создание "Исламского эмирата Афганистан".

11 сентября 2001 года террористы из "Аль-Каиды" атаковали США. Погибли 2977 человек. "Аль-Каида" нашла убежище в Афганистане. Америка обратились к талибам с требованием выдать лидера террористов Усаму бин Ладена, а также все руководство организации. Получив 21 сентября отказ, 7 октября США силами авиации и военных кораблей нанесли удары по стратегическим позициям талибов. С поддержкой действий США выступили руководители Великобритании, Германии и России.

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После месяца бомбардировок Афганистан потерял практически всю авиацию, чем воспользовались противники талибов - "Объединенный исламский фронт спасения Афганистана" или "Северный Альянс", который 13 ноября практически без боя захватил Кабул. 25 ноября в Афганистане высадился первый военный контингент США, который 7 декабря захватил Кандагар - главный город, который на тот момент было под контролем талибов.

20 декабря 2001 года решением Совета Безопасности ООН создали "Международные силы содействия безопасности", которые должны были помочь временному правительству Афганистана сформировать государственные институты. Украина предоставила право военно-транспортным самолетам США использовать свое воздушное пространство и три аэродромы для полетов в район боевых действий, а с 26 января 2007 года направила военный контингент.

Усаму бин Ладена американцы убили 2 мая 2011 года в его доме в пакистанском городе Абботтабад. В 2011 году международный контингент начали сокращать, а с конца 2014 года афганские национальные силы безопасности взяли ответственность за Афганистан. Однако часть войск НАТО оставалась в стране. К сентябрю 2021 года Америка и союзники вывели все войска из страны, которую сразу захватили талибы.

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Дата
07
октября

Американцы начали миссию в Афганистане

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