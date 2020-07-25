Amazon, Google и Wish убрали товары с неонацистской и расистской символикой

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Компании Amazon, Google и Wish убрали из своих онлайн-площадок продажи товары, которые имеют неонацистскую или расистскую символику.

Наличие таких товаров на интернет-площадках выявило расследование BBC.

В частности, алгоритмы Amazon и Wish рекомендовали пользователям приобрести товары с символикой Ку-Клукс-Клана.

Некоторые из символов, которые предлагались к продаже, использовал стрелок из города Крайстчерч в Новой Зеландии. В 2019 году он устроил стрельбу в мечети, убив в общей сложности 51 человека.

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Часть из товаров на площадках связана с деятельностью крайней правой группировки Boongaloo. Некоторых его членов осуждали за терроризм и убийства госслужащих.

Все три компании после расследования обязались убрать товары с расистской и неонацистской символикой. Google также удалил комментарии на сервисах Google Books и Google Play, где высказывались неонацистские идеи.

В США с конца мая продолжаются протесты против расизма и полицейского насилия. Они начались со смерти афроамериканца Джорджа Флойда и распространились на другие страны мира.