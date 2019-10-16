Альпинисты перемеряют высоту Эвереста

Эверест мог стать ниже после землетрясения в Непале. Фото: 112.ua

Непал и Китай вместе измеряют высоту самой высокой точки Земли - горы Эверест. Так хотят доказать, что она не стала ниже.

Об этом договорились после визита лидера Китая Си Цзиньпина в Катманду, передает India Today.

Официальная высота Эвереста - 8848 м, она была зафиксирована индийской геологической службой в 1954 году. Бурные споры по высоте горы вспыхнули после масштабного землетрясения в Непале в 2015 году. Многие геологов считают, что Эверест мог стать ниже после стихии.

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Правительство Непала уже направил команду альпинистов на Эверест.

Фекалии туристов и альпинистов отравили склоны Эвереста. По данным специалистов, в районе лагеря 2, на горе Эверест, в этом году оставили почти 8 тонн экскрементов. Их нельзя было найти сразу. Они скрыты под толщей снега и появляются на виду лишь когда снег тает. Фекалии также тают, отравляя все, что находится ниже по склону.