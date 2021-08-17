Аллигатор напал на дрессировщицу и затащил в воду: видео

В США аллигатор укусил дрессировщицу. Фото: скриншот с видео

В американском штате Юта в отеле Scales and Tails аллигатор напал на дрессировщицу и затащил ее в воду.

Инцидент произошел на глазах у посетителей во время детского дня рождения. Об этом сообщает ABC News.

Как отмечается, дрессировщица пыталась скомандовать, чтобы аллигатор слез с платформы снова в бассейн. Но вдруг аллигатор схватил ее за руку и потащил за собой. Один из присутствующих мужчин прыгнул в резервуар и руку инструктора удалось освободить из пасти аллигатора.

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Женщине оказали медицинскую помощь на месте, после чего доставили в больницу. Ожидается, что она полностью поправится.

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