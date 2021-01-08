Акула убила женщину

В Новой Зеландии акула убила 19-летнюю женщину. Трагедия произошла на Северном острове.

Как сообщает полиция страны, жертву акулы нашли вчера, 7 января, в воде вблизи пляжа Вайхе. Вскоре женщина умерла. Ею оказалась 19-летняя жительница Гамильтона, что на Северном острове Новой Зеландии.

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"Поверхностные признаки позволяют сделать предварительный вывод, что ее ранила акула", - отметила полиция.

В Египте во время сноркелинга (подводное плавание с трубкой, - Gazeta.ua) на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. 12-летний мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось, сообщало Государственное агентство развития туризма Украины. Правительство Египта взяло на себя лечение. Предоставляют всю необходимую медицинскую помощь. Посольство Украины на связи с родными пострадавших.