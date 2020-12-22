Акции Tesla резко упали в цене

Спад акций Tesla в цене совпал с общим снижением фондового рынка усиления карантина и нового штамма коронавируса в Великобритании. Фото: pixabay

К индексу S&P 500 21 декабря добавили американскую компанию Tesla Илона Маска.

Поэтому ее акции стали дешевле на 6,49%, то есть до $649,86 за акцию, сообщает Wall Street Journal.

До $616 млрд стала ниже рыночная капитализация компании.

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Спад акций Tesla в цене совпал с общим снижением фондового рынка усиления карантина и новим штаммом коронавируса в Великобритании. Для инвесторов Tesla снижение на 6,49% было небольшим, ведь в этом году акции подорожали на 687% и установили рекорд в пятницу. Большая часть этого роста произошла после того, как в прошлом месяце сообщили о включении компании в S & P 500. Волатильность акций Tesla будет влиять на движение индекса S&P 500.

21 декабря состояние Илона Маска, соучредителя и председателя Tesla, сократились на $8,8 млрд - до $144, 7 млрд. Он занимает 3-ю позицию в списке самых богатых людей мира после Джеффа Безоса, владельца Amazon, и Бернара Арно - LVMH.

Гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск грубо охарактеризовал Bitcoin и сравнил криптовалюту с фиатными деньгами. Об этом он написал в Twitter. "Bitkoin почти такое же дерьмо, как и фиатные деньги", - заявил Маск.