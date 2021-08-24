Airbnb расселит бесплатно по миру 20 тыс. афганских беженцев

Компания уже разместила 165 афганских беженцев в США / Getty Images

Онлайн-платформа для сдачи и аренды жилья по миру Airbnb заявила, что бесплатно разместит 20 тыс. афганских беженцев по миру.

Босс компании сказал, что этот шаг вызван одним из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени, который происходит сейчас в Афганистане. Он додал, что компания считает своим долгом действовать. Об этом пишет ВВС.

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"Надеюсь, это вдохновит других бизнес-лидеров сделать то же. Нельзя терять время. Поскольку десятки тысяч афганских беженцев переселятся по миру, место их пребывания станет первой главой в их новой жизни. Надеюсь, что для этих 20 тыс. беженцев сообщество Airbnb предоставит безопасное место для отдыха и начала новой жизни. Хотя мы будем платить за их пребывание, мы не смогли бы сделать это без щедрости наших доноров", - сказал главный исполнительный директор Airbnb Брайан Чески.

Компания заявила, что работает с неправительственными организациями на местах, чтобы помочь с самыми насущными потребностями. Он додал, что будет сотрудничать с агентствами по переселению и их партнерами.

Компания заявила, что стоимость проживания будет покрываться за счет взносов Airbnb, а также доноров из "Фонда беженцев Airbnb.org".

Владельцев недвижимости, которые разместят объекты Airbnb, уже давно поощряют жертвовать проживание в своих домах людям в кризисной ситуации. Схему начали в ответ на ураган "Сэнди" в США в 2012-м, когда более тысячи человек нуждались в срочном размещении. С тех пор компания помогла более чем 75 тыс. человек.

Компания запустила инициативу Open Homes в 2017-м, чтобы позволить принимающим бесплатно предлагать свои дома людям, пострадавшим от стихийных бедствий или спасающихся от конфликтов. С тех пор инициатива предлагала бесплатное проживание людям, пострадавшим от землетрясения в Мехико, калифорнийских лесных пожаров, лесных пожаров в Австралии и других стихийных бедствий. Это также привело к тому, что компания создала собственную некоммерческую организацию Airbnb.org, чтобы помочь людям делиться жильем и ресурсами друг с другом во время кризиса.

На прошлой неделе компания предоставила экстренное финансирование и поддержку Международному комитету спасения, HIAS и Church World Service для временного проживания до 1000 афганских беженцев. В течение последних выходных Airbnb уже разместила 165 беженцев вскоре после их прибытия в США.

В Афганистане осталось около 50 граждан Украины, о которых известно в МИД. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на саммите "Крымска платформа".