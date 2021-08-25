Airbnb поможет 20 тыс. афганских беженцев с жильем

Airbnb предоставит временное жилье беженцам из Афганистана. Фото: airbnb.com

Сервис аренды жилья Airbnb предоставит для более 20 тыс. афганских беженцев временное пристанище.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Airbnb и фонд помощи беженцам будут оплачивать аренду жилья.

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"На прошлой неделе стало очевидно, что перемещение и расселения афганских беженцев в США и других странах представляет собой серьезный гуманитарный кризис. И перед этой необходимостью наше сообщество готово снова активизировать действия", - говорилось в заявлении компании.

За последние четыре года сервис приютил более 25 тыс. беженцев. В начале 2021 года Airbnb объявил о создании фонда помощи беженцам на сумму $25 млн.

Талибы перекрыли маршрут в аэропорт Кабула. Пропускают только иностранцев. Так пытаются предотвратить выезд афганцев из страны. Муджахид предложил противоречивые обоснования этой политики. Сказал: с одной стороны, "Талибан" препятствовал афганцам ехать в аэропорт, опасаясь, что люди могут погибнуть в давке. Но с другой - эвакуируют таких экспертов, как инженеры и врачи.